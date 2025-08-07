DOLAR
Göztepe, Bi'Talih ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Göztepe, Bi'Talih ile forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende güçlü iş birlikleri hedeflendi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango'nun yasal bayisi olan Bi'Talih şirketi ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmanın resmi imza töreni, Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirildi.

Sponsorluk Anlaşması Töreni

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan ile Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu bu önemli anlaşmaya imza attı. Törende konuşan Ertan, kulübün harcamalarını karşılayacak güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleriyle kulübü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Göztepe ve Bi'Talih İş Birliği

Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu ise Göztepe gibi köklü bir kulüple iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Anlaşma kapsamındaki süreçte, Göztepe, sezon sonuna kadar tüm resmi lig ve özel karşılaşmalarında forma sırt bölümünde Bi'Talih logosuyla sahada yer alacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyangonun yasal bayisi olan Bi'Talih şirketi ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende, Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (ortada) ile Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu (sağda) sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek