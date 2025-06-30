Göztepe, Brezilyalı Forvet Janderson de Carvalho Costa'yı Kadrosuna Kattı

Göztepe, Janderson de Carvalho Costa ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa'yı kadrosuna katarak transfer dönemine damga vurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Janderson de Carvalho Costa ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Janderson de Carvalho Costa. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Göztepe'nin Yeni Oyuncusu

Göztepe, bu transferle birlikte forvet hattını güçlendirirken, taraftarların da büyük heyecan duyması bekleniyor. Janderson’un sahadaki performansı, kulübün hedefleri doğrultusunda önemli bir rol üstlenecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa'yı kadrosuna kattı.