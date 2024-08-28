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Göztepe, Brezilyalı Orta Saha Victor Hugo'yu Renklerine Bağladı

Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Victor Hugo ile transfer anlaşmasına vardı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:33
Göztepe, Brezilyalı Orta Saha Victor Hugo'yu Renklerine Bağladı

Göztepe'den Yeni Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, genç yetenek Victor Hugo ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Türkiye'ye adım atıyor.

Transfer Detayları

Göztepe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu dahil, 2024-25 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağladık" denildi. Bu ifadelerle, futbolcunun kulüple olan geleceği hakkında bilgi verildi.Sağlık Kontrolleri İzmir'de

Victor Hugo, transfer süreçlerinin tamamlanmasının ardından Cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecek. Göztepe taraftarları, genç oyuncudan beklentilerini yüksek tutuyor.

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