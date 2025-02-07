Göztepe, Ceza Sebebiyle Taraftar Kombinelerini Süresiz İptal Edecek

Göztepe'den Tartışmalı Karar

Göztepe Spor Kulübü, ceza alınmasına neden olan taraftarların kombinelerini süresiz iptal edeceğini açıkladı. Kulüp, bu kararın hem kendilerini hem de kurallara uygun davranan taraftarlarını korumak amacıyla alındığını vurguladı.

Taraftarının Önemi Vurgulandı

Açıklamada, taraftarların kulübün kalbi ve en büyük itici gücü olduğu ifade edilirken, her türlü maddi ve manevi zarara neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Disiplin Yönetmeliği ve Uygulamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun disiplin yönetmeliklerine göre, bireysel ihlallerde bile tribün bloğundaki tüm taraftarlara ceza verildiği hatırlatıldı. Bu durum, kurallara uyan taraftarların da mağdur olmasına neden olmaktadır.

Uygulama Tarihi

Göztepe Kulübü, 2 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Corendon Alanyaspor maçından itibaren ceza alan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edeceğini bildirdi. Bu karar, Göztepe’yi hak ettiği yerlere taşımak ve taraftarlarını daha adil bir şekilde temsil etmek için alınmıştır.