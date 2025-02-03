Göztepe, David Datro Fofana'nın Chelsea'ye Dönüşünü Açıkladı

Göztepe'den Fofana Açıklaması

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, kiralık olarak kadrosunda bulunan David Datro Fofana'nın, Chelsea kulübüne geri dönmesi konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada Fofana'ya teşekkür edilerek, futbol kariyerinde başarılar dilendi.