Göztepe'den Bellona Kayserispor Maçından Sonra Sert Açıklamalar

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bellona Kayserispor mağlubiyetinin ardından gol atma sorunlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:14
Göztepe'den Bellona Kayserispor Maçından Sonra Sert Açıklamalar

Göztepe'de Hedef Gol Atmak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'a 1-0 kaybeden Göztepe, teknik direktörü Stanimir Stoilov ile bu sezonki skor problemlerini masaya yatırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Stoilov, son haftalarda gol atmada ciddi sorun yaşadıklarını vurguladı.

Santrfor Eksikliği Bahane Değil

Stoilov, özellikle son 2-3 maçta gol atamamalarının sebeplerini eleştirerek, "Santrforlarımız yok diye geçiştirmek kolay, ama bu kesinlikle bir bahane değil. Kim oynarsa oynasın, en iyisini yapmalı ve pozisyonlar üretip gol bulmalıdır." dedi.

Maçın ilk yarısındaki performanslarından mutsuz olduğunu dile getiren teknik adam, ikinci yarıda sahaya daha motive ve hırslı çıktıklarını ifade etti. Stoilov, "İkinci yarıda güzel şeyler yaptık, net fırsatlar yakaladık ama bunları gole çeviremedik." şeklinde konuştu.

Yüksek Hırsla Sahaya Çıkmalılar

Stoilov, Göztepe'nin her maçta yüksek hırsla mücadele etmesi gerektiğini belirtirken, "Bizim adımıza çok üzücüydü. Bu durumu bir daha yaşamak istemiyoruz. Her maç bizim için çok değerli; tüm oyuncularımız kazanmak adına her şeyini vermeli." dedi.

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