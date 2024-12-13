Göztepe'den Hakem Açıklamalarına Sert Tepki

Göztepe'den Rakip Takımlara Sert Eleştiri

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, maç öncesi rakiplerden gelen hakem etkileme açıklamalarına yönelik bir tepki gösterdi. Kulüp, bu tür açıklamaların Türk futboluna olan etkilerini sorguladı.

Maç Öncesi Açıklamalar Artık Kabak Tadı Vermeye Başladı

İzmir temsilcisinin yapılan açıklamada, “Her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu tür söylemlerin, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir.” denildi. Göztepe, belirttiği bu durumun, “eşit şartlarda mücadele etmemizi engellediğini” vurguladı.

Yeşil Sahada Mücadele Edilmesini İstiyoruz

Son olarak, Göztepe, “Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz.” diyerek, çağrıda bulundu.