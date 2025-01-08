Göztepe, Erzurumspor FK Maçına Hazır

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile mücadele etmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Maçın hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlayan Göztepe, bu akşam saatlerinde Erzurum'a hareket edecek. Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma, yarın saat 13.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümüne ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan takım, ikinci bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümüne ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan takım, ikinci bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.