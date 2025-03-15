Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır!

Göztepe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlık sürecini başarıyla tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Antrenman

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde sporcular, ısınmanın ardından orta şut çalışması yaparak bireysel yeteneklerini geliştirdi.

Taktiksel Oyun Uygulandı

İkinci bölümde ise takım, taktiksel oyunculuk pratiği yaparak, maça yönelik stratejilerini geliştirdi. Göztepe, bu hazırlıkla sahada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Maç Bilgileri

Göztepe, yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Taraftarlar, takımını desteklemek için stada akın etmeye hazırlanıyor.