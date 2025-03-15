Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır!

Göztepe, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve stratejilerini geliştirerek sahaya çıkmaya hazır.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:33
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır!

Göztepe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlık sürecini başarıyla tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Antrenman

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde sporcular, ısınmanın ardından orta şut çalışması yaparak bireysel yeteneklerini geliştirdi.

Taktiksel Oyun Uygulandı

İkinci bölümde ise takım, taktiksel oyunculuk pratiği yaparak, maça yönelik stratejilerini geliştirdi. Göztepe, bu hazırlıkla sahada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Maç Bilgileri

Göztepe, yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Taraftarlar, takımını desteklemek için stada akın etmeye hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan 4 Altın Madalya Bekliyor
2
Central Hospital Ümraniyespor, Geosis Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Şanlıurfaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu
4
Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Beşiktaş, Adana Demirspor'la Zorlu Bir Deplasman Oynayacak
6
UEFA Avrupa Ligi: Bodo/Glimt 2 - Beşiktaş 1 (İlk Yarı Sonucu)

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı