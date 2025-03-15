Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır!

Göztepe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlık sürecini başarıyla tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Antrenman
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde sporcular, ısınmanın ardından orta şut çalışması yaparak bireysel yeteneklerini geliştirdi.
Taktiksel Oyun Uygulandı
İkinci bölümde ise takım, taktiksel oyunculuk pratiği yaparak, maça yönelik stratejilerini geliştirdi. Göztepe, bu hazırlıkla sahada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.
Maç Bilgileri
Göztepe, yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Taraftarlar, takımını desteklemek için stada akın etmeye hazırlanıyor.