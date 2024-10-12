Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Eyüpspor ile Yapacağı Maç İçin Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Göztepe, antrenmanları Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından futbolcular pas çalışması yaparken, daha sonra da taktik idmanlarına geçtiler.

Hazırlık Maçı Yapacaklar

Göztepe, yarın saat 16.00'da 1. Lig temsilcilerinden Manisa FK ile Adnan Süvari Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynayacak. Bu müsabakanın seyircisiz gerçekleştirilmesi bekleniyor.