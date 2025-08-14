DOLAR
Göztepe, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, 16 Ağustos'taki Fenerbahçe maçı öncesi Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma, 5'e 2 pas, dar alanda oyun ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:17
Trendyol Süper Lig 2. hafta öncesi antrenman

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, maç hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre, antrenman teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma ile başlayıp devamında 5'e 2 pas ve top kapma uygulamalarıyla şekillendi.

Antrenmanın ilk bölümünde takım dar alanda oyun oynarken, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Miroshi de yer aldı.

