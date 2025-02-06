Göztepe, Gaziantep FK'yi 1-0 Geçti: Stoilov ve İnan'ın Açıklamaları

Göztepe, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini açıkladı. Stoilov, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, özellikle santrafor eksiklikleri nedeni ile zor bir dönemden geçtiklerini vurguladı.

Sakatlıklar Sorun Oluyor

Stoilov, “Tüm santraforlarımız sakat durumda. Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, bu yüzden orta sahaları değerlendirmek durumunda kaldık.” diyerek mevcut sıkıntılara dikkat çekti. Teknik direktör, oyuncularının bu zor dönemde iyi organize olmalarının önemine de vurgu yaparak, “Eğer iyi organizasyonumuzu korursak tüm problemlerin üstesinden gelebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Farklı Oyuncu Değerlendirmeleri

Göztepe'nin forvet oyuncularının aynı anda sakatlanmasının ekstra bir durum olduğuna dikkat çeken Stoilov, “Önümüzdeki günlerde yeni bir santrfor bulmaya çalışacağız. Çünkü mevcut santraforlarımız sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.” şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'nın Düşünceleri

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise maç sonrasında, 6 Şubat depremlerinin 2. yılına dikkat çekerek, “Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı. İnan, daha az forma şansı bulan oyuncularına süre vermek istediğini belirtti.

Başa Baş Mücadele

İnan, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı avantajlı bir performans sergilediklerini, “1-0 kaybettik ama beraberliği de yakalayabilirdik.” diyerek, mücadeleye dönük olumlu değerlendirmelerine devam etti. Göztepe’yi galibiyeti için tebrik eden İnan, daha güçlü bir sonuç almak istediklerini de sözlerine ekledi.