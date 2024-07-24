Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Göztepe: Hazırlık Maçında NK Istra 1961'e Yenildi

Göztepe, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında NK Istra 1961'e 2-1 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:21
Göztepe: Hazırlık Maçında NK Istra 1961'e Yenildi

Göztepe Son Hazırlık Maçında Yenilgi Aldı

Göztepe, Slovenya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları çerçevesinde dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını Hırvat temsilcisi NK Istra 1961 ile oynadı. Müsabaka, Bled Spor Parkı’nda gerçekleştirildi ve sonuç, Göztepe'nin 1-2'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

İlk 11’de Önemli İsimler

Maçta Göztepe’nin sahaya sürdüğü ilk 11 şu isimlerden oluşuyordu: Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın ilk yarısında 45. dakikada Dario Maresic’in kullandığı penaltı atışı kalede gol olarak sonuçlandı. Maçta Göztepe adına Romulo Cardoso, 45+4. dakikada kazanılan bir diğer penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

İkinci yarının başında, 50. dakikada Yalçın Kayan’ın penaltı golüyle eşitliği sağlasa da, 76. dakikada Matej Vuk’un attığı gol sonrasında Göztepe, rakibine karşı üstünlük sağlayamadı.

Yeni Transfer Kampa Katıldı

Göztepe, yeni transferi Novatus Miroshi’nin de oyuna sonradan katıldığı bu hazırlık mücadelesinin ardından Slovenya kampını yarın tamamlayarak Türkiye’ye dönecek.

İLGİLİ HABERLER

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar