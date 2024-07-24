Göztepe: Hazırlık Maçında NK Istra 1961'e Yenildi

Göztepe Son Hazırlık Maçında Yenilgi Aldı

Göztepe, Slovenya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları çerçevesinde dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını Hırvat temsilcisi NK Istra 1961 ile oynadı. Müsabaka, Bled Spor Parkı’nda gerçekleştirildi ve sonuç, Göztepe'nin 1-2'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

İlk 11’de Önemli İsimler

Maçta Göztepe’nin sahaya sürdüğü ilk 11 şu isimlerden oluşuyordu: Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın ilk yarısında 45. dakikada Dario Maresic’in kullandığı penaltı atışı kalede gol olarak sonuçlandı. Maçta Göztepe adına Romulo Cardoso, 45+4. dakikada kazanılan bir diğer penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

İkinci yarının başında, 50. dakikada Yalçın Kayan’ın penaltı golüyle eşitliği sağlasa da, 76. dakikada Matej Vuk’un attığı gol sonrasında Göztepe, rakibine karşı üstünlük sağlayamadı.

Yeni Transfer Kampa Katıldı

Göztepe, yeni transferi Novatus Miroshi’nin de oyuna sonradan katıldığı bu hazırlık mücadelesinin ardından Slovenya kampını yarın tamamlayarak Türkiye’ye dönecek.