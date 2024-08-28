Göztepe'nin Ceza İndirimi: 2 Maç Yerine 1 Maç Seyircisiz

TFF Tahkim Kurulu, Göztepe’nin Cezasında Değişikliğe Gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İzmir temsilsiz futbol kulübü Göztepe hakkında alınan kararları gözden geçirdi. Daha önce Göztepe’ye Fenerbahçe maçı sonrası 2 maçlık bir saha kapatma cezası verilmişti.

Cezanın Güncellenmesi

Yapılan son değerlendirmeye göre, Göztepe, bu cezanın 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına indirildiğini öğrendi. TFF’nin resmi web sitesinde bu konuya dair detaylı bir açıklama yapıldı.

Para Cezası Değişmedi

Ayrıca, tahkim kurulu tarafından Göztepe’ye uygulanan 90 bin liralık para cezası ile ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmediği de belirtildi. Böylece, Göztepe bu sezon seyircisiz oynayacağı maçta taraftarlarından yoksun mücadele edecek.

Göztepe camiasının aldığı bu karar sonrasında gelişmeleri dikkatle takip etmesi bekleniyor.