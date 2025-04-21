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Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin, Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılanlar arasında yakınları ve siyasetçiler bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 15:16
Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Hayatını Kaybetti

74 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Ertin, Göztepe'nin efsane futbolcularından biri olarak Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Detaylar

İncirliova'daki Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze namazı öncesinde, Ertin'in çocukları Kemal ve Yiğit Ertin, taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde, Ertin'in futbol kariyerine ilk adım attığı İncirliova Belediyespor'un forması da tabutunun üzerine bırakıldı.

Cenaze namazının ardından, Ertin'in naaşı ilçe mezarlığına defnedildi. Törene, Ertin'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçirdiği Kalp Krizi

İbrahim Ertin, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etmişti.

Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın...

Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın...

Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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