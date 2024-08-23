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Göztepe PFDK Kararlarına İtiraz Ediyor

Göztepe, PFDK'nın verdiği cezalara itiraz etmek için harekete geçti. Cezaların gerekçeleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:54
Göztepe PFDK Kararlarına İtiraz Ediyor

Göztepe'den PFDK'ya İtiraz Harekâtı

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara itiraz etmeye karar verdi.

İtiraz Süreci Başlatıldı

Göztepe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "22 Ağustos Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına istinaden tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri yer aldı.

PFDK'nın Aldığı Kararlar

PFDK, Göztepe'nin Fenerbahçe ile oynadığı maçta taraftarlarının ve kulüp mensuplarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Göztepe'ye iki maç saha kapama cezası vermişti. Ayrıca, aynı maçta meydana gelen çirkin ve kötü tezahüratlar dolayısıyla kulübe kısmi tribün kapama cezası ve merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle 90 bin lira para cezası uygulanmıştı.

Fatih Özkan'a Uygulanan Cezalar

Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan ise, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırı ve akreditasyon talimatına aykırı hareketlerinden dolayı 90 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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