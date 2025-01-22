Göztepe, Romulo Cardoso'yu Kadrosuna Kattı

Göztepe'de Romulo Cardoso Dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık oyuncusu Romulo Cardoso için satın alma opsiyonunu kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır." denildi. Özellikle 22 yaşındaki Brezilyalı forvetin, 2028 yılına kadar Göztepe'de kalacağı belirtildi.

Yeni Transfer: Emersonn Correia da Silva

Göztepe'nin kadrosuna kattığı bir diğer isim ise Emersonn Correia da Silva. 20 yaşındaki forvet, ülkesinde Athletico Paranaense takımında forma giyiyordu. Göztepe, genç oyuncuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Göztepe, bu transferlerle genç ve dinamik bir kadro oluşturarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak hedefinde.