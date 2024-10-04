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Göztepe, Sivasspor'u İzmirlilerle Buluşturacak

Göztepe, Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşılaşacak. İki takımın mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:22
Göztepe, Sivasspor'u İzmirlilerle Buluşturacak

Göztepe, Süper Lig'de Sivasspor'u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Net Global Sivasspor ile 21 Ekim 2023 tarihinde İzmir'de karşılaşacak. Maç, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

İlk Yenilgi Sonrası Moral Arayışı

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında 3-1'lik üstünlük elde eden Göztepe, sonraki maçında 4-3'lük sonuçla sahadan mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Takım, 9 puanla 7. sırada bulunuyor.

Göztepe'de sarı kart cezası nedeniyle Malcom Bokele forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter ve Novatus Miroshi de maça katılamayacak.

Sivasspor ile 11. Randevu

Göztepe, Süper Lig tarihinde Sivasspor ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 10 karşılaşmada Göztepe, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 18 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. İzmir'deki 5 maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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