Göztepe, Süper Lig'de Başakşehir'e Konuk Oluyor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay yönetiminde oynanacak.

Göztepe, ligde son iki maçını kayıpsız tamamladı ve 14. haftaya 21 puan ve averajla 5. sırada giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenerek dış sahadaki ilk galibiyetini elde etti.

Ancak bu maçta sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet forma giyemeyecek. Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız’ın durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Göztepe'nin Başakşehir ile Rekabeti

Bu, Göztepe’nin Süper Lig’de RAMS Başakşehir ile 11. karşılaşması olacak. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alarak, toplamda 10 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. İzmir temsilcisi, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.