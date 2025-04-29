Göztepe Taraftarından Haylazlık: 14 Yaşındaki Yiğit İlk Maçını İzledi

Göztepe'nin 'Haylaz' Taraftarı Yiğit Çetin

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı heyecan dolu maçı, 14 yaşındaki Yiğit Çetin ilk kez tribünden destekledi. Genç taraftar, stada gizlice girerek maç anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yiğit'in Heyecanı

Yiğit, Göztepe'nin RAMS Başakşehir karşılaşmasını Gürsel Aksel Stadı'nda izleyerek, futbol tutkusunu bir adım öteye taşıdı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı tarafından yapılan açıklamada, Yiğit'in depremzede bir aileden geldiği belirtildi. Çankırı, Yiğit’in neşesini ve heyecanını korumak için çeşitli yollar denediklerini ifade etti.

Gençler İçin Önemli Mesajlar

Çankırı, “Yiğit'in o mutluluğu her şeye bedeldi. Çünkü Türkiye, genç ve dinamik bir nesle sahip. Onları kırmadan sevmeli ve sahip çıkmalıyız” dedi. Bu duygu dolu anların, gençlerin potansiyeline önem verilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Yiğit'in Özürü

Stada girmesinden dolayı İl Emniyet Müdürü Celal Sel'den özür dileyen Yiğit, Çankırı sayesinde ilk kez Göztepe’nin maçını izleme fırsatı bulduğunu ifade etti. “Hiç maça gitmemiştim. Hep stat çevresinde taraftarın seslerini duyuyordum. Amacım kimseyi zora sokmak değildi” şeklinde konuştu.

Özel Davet

Ceyda Bölünmez Çankırı, 25 Nisan'da Yiğit'i evinde ziyaret ederek maça davet etti. Bu davet, Yiğit için unutulmaz bir deneyim haline geldi.

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için bir gün önceden stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin pazartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacağı maçta ilk kez tribündeki yerini alacak. Çetin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için bir gün önceden stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin pazartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacağı maçta ilk kez tribündeki yerini alacak. Çetin, AA muhabirine açıklama yaptı.