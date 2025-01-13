Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a Fair Play Ödülü

Göztepe'nin Başarılı Teknik Direktörüne Ödül

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fair play ödülüne layık görülen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a ödülü müjdelendi.

Ödül Töreni Detayları

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçı öncesinde, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından bu onura layık görülen Stoilov'a plaket takdim etti.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun Vurgusu

Hacıosmanoğlu, Göztepe yönetimine ve teknik direktöre teşekkür ederek, "Çok örnek olacak bir davranışta bulundu. Bence bu yaptığı açıklamayı alıp üniversitelerde ders olarak okutmamız gerekiyor. Mehmet Sepil başkanım geçen hafta geldiğinde kulübü nasıl yönettiklerini anlattı. O bütçelerle başarıyı yakalamak çok önemli. Türkiye'nin bunu örnek almasını istiyorum. Hocamızın açıklamaları feyz alınırsa, yüzde 10'u alınsa dahi Türk futbolu ana sorunlarını çözer." ifadelerini kullandı.

Stoilov'un Teşekkürü

Stanimir Stoilov, ödülünü aldıktan sonra Türkçe olarak yalnızca "Teşekkür ederim." dedi.

Ödülün Nedeni

Stoilov, ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maç sonrasında yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran" açıklamaları dolayısıyla fair play ödülüne layık görülmüştü.