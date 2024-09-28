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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Bugün Bir Puanı Bile Hak Etmedik"

Samsunspor'a 4-3 kaybeden Göztepe'nin teknik adamı Stanimir Stoilov, skoru değerlendirirken takımı hakkında eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:46
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Bugün Bir Puanı Bile Hak Etmedik"

Göztepe'nin Yenilgisinin Ardından Stanimir Stoilov'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a 4-3 mağlup oldu. Maç sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının performansını eleştirdi.

"Biz Bugün Bir Puanı Bile Hak Etmedik"

Basın toplantısında konuşan Stoilov, "Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik" diyerek, Samsunspor'un galibiyetini kutladı. Samsunspor'un maçı kazanmayı kesinlikle hak ettiğini belirten Stoilov, "Bugünki performansımız kesinlikle önceki maçlarla karşılaştırıldığında düşük. 3-1'lik durumdayken karşı takım 4-1 de yapabilirdi, ancak ben sahada sergilenen oyundan mutlu değilim" dedi.

Gelecek İçin Umut Verdi

Stoilov, takımlarının genç olduğunu ve önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtip, "Çalışmaya devam edeceğiz. Her maçta yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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