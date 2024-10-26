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Göztepe-Trabzonspor Maçında Öne Çıkanlar

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor'un karşılaştığı heyecan dolu maçta önemli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:11
Göztepe-Trabzonspor Maçında Öne Çıkanlar

Göztepe-Trabzonspor Karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşmada iki takımın son müsabakalarındaki ilk onbirlerinde değişiklikler dikkat çekti.

Göztepe'de Değişiklikler

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen haftaki Eyüpspor mücadelesinde sahaya sürdüğü takımdan 4 oyuncuyu değiştirerek yeni bir kadro oluşturdu. Sakatlıkları bulunan Romulo Cardoso ile birlikte Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki ve Taha Altıkardeş gibi isimler yerine David Fofana, David Tijanic, Anthony Junior Dennis ve Koray Günter sahada yer aldı.

Özel Mesajlar ve Temsiller

Maç öncesinde Göztepe futbolcuları, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı. Bu durum, Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılıklarını gösterdi.

Trabzonspor'un Kadro Yapısı

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ise, son haftaki RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından kadrosunda yalnızca bir değişiklik yaptı. Muhammed Cham yerine Enis Bardhiyi tercih etti. Bu maçta Eren Elmalı, Trabzonspor forması ile 100. resmi maçına çıkma onurunu yaşadı.

Özel Anlar ve Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde, Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde şampiyon olan Göztepeli sporcu Büşra Ün, Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz tarafından çiçekle onurlandırıldı. Büşra Ün, ısınma yapan futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

Maç öncesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) hedefli terör saldırısında hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu, bu durum tüm katılımcıları derinden etkiledi.

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