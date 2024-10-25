Göztepe Trabzonspor'u Ağırlıyor

Göztepe'nin Süper Lig'deki Konuğu Trabzonspor

Yarın Gürsel Aksel Stadı'nda önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 19.00'da başlayacak olan Göztepe-Trabzonspor mücadelesinin hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek.

Göztepe'nin Performansı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında mücadele eden Göztepe, iç sahada başarılı bir performans sergileyerek 12 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu maç öncesinde, Göztepe'nin sakat futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş'un forma giymemesi beklenirken, Novatus Miroshi'nin durumu ise yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.

İki Takım Arasındaki Tarihçesi

Bu karşılaşma, Göztepe ve Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde karşılaştıkları 29. randevu olacak. İzmir ekibi, daha önceki 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 22 gol atıp 42 gol yemiştir. İzmir'de oynanan 14 maçta ise Göztepe’nin 2, Trabzonspor’un 5 galibiyeti bulunurken, 7 maç ise eşitlikle sonuçlanmıştır.