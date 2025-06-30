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Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Kadrosuna Kattı

Göztepe, genç forvet İbrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Ürdün milli takımlarında da mücadele etti.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 21:22
Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Kadrosuna Kattı

Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ile önemli bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2006 doğumlu hücum oyuncusu İbrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sabra'nın, Ürdün'ün 19 yaş altı, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve A milli takımlarında forma giydiği belirtildi. Kulüp kariyerinde toplam 27 maçta 10 gol atan genç oyuncunun ileride daha büyük başarılar kazanması bekleniyor.

Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Sabra. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz,” ifadelerine yer verildi.

İbrahim Sabra, geçtiğimiz sezonda Al-Wehdat SC takımında forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.

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