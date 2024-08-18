Göztepe ve Fenerbahçe Arasındaki Zorlu Mücadele 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı

Göztepe-Fenerbahçe Maçında Şok Sonuç

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-2 berabere bıraktı. İlk yarının sonlarına doğru Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 öne geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda bu avantajını koruyamadı.

İlk Yarıda Fenerbahçe Üstünlüğü

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında, Fenerbahçe penaltı atışından Edin Dzeko ve yeni transfer Youssef En-Nesyri ile gol buldu. Ancak, maçın ikinci yarısında Göztepe, 68. dakikada Koray Günter'in kaydettiği golle geri dönmeye başladı.

Göztepe'nin Son Dakika Golü

Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle Göztepe durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe, sezonun ikinci maçında deplasmandan 1 puanla döndü.

Fenerbahçe'nin Galibiyet Hasreti

Geçen hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenerek lige başlayan Fenerbahçe, Göztepe karşısında elde ettiği beraberlikle galibiyet sosunu koruyamazken, Youssef En-Nesyri, ilk lig maçında gol atma başarısını gösterdi.

Göztepe'de Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Ligin yeni ekiplerinden Göztepe, sezonun başında 0-0 berabere kaldığı Antalyaspor'un ardından 2-2'lik sonuçla ikinci haftayı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonundan bu yana üst üste 16. lig maçında galibiyet alamadı. Koray Günter ve Romulo, Göztepe'nin bu sezon ligdeki ilk gollerini atan oyuncular oldu.

Ali Koç’a Tribünlerden Tepki

İkinci yarının başlamasından önce, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tribünlerden gelen yabancı maddelerle karşılaştı. Koç'un, bazı Fenerbahçeli taraftarların tribüne alınmadığı bilgisi üzerine tribüne gitmesi dikkat çekti. Koç, protokol tribününe dönerken hafif bir darbe alarak yere düştü, ancak hemen toparlandı.

Müsabaka, Koç'un düştüğü esnada bir süre durdu.