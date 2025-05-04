Guidetti: "Oyuncularım Ellerinden Gelenin En İyisini Yaptı"

VakıfBank, Üçüncülük Maçında Milano'ya Yenildi

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Numia Vero Volley Milano'ya 3-1 yenilerek mücadeleyi sonlandırdı. Maç sonrasında VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti.

Guidetti'den Değerlendirme

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Guidetti, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin kolay olmadığını biliyoruz. Ancak oyuncularım, ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Özellikle pasör çaprazımız Kiera van Ryk, son 10 gündür hastaydı. Bir pasör çaprazımız olmadan üst seviyede mücadele etmek oldukça zorlayıcıydı. Dünkü performansımız istediğimiz gibi olmamıştı, ama bugün az da olsa bir şeyler sergileyebildik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bosetti’nin Açıklamaları

İtalyan smaçör Caterina Bosetti, takım olarak dün Savino Del Bene Scandicci'ye kaybettikten sonra bugünkü maça konsantre olmakta zorlandıklarını belirtti. Bosetti, "Her ne kadar zor bir süreçten geçsek de, mücadelemizi sürdürmeye çalıştık," dedi.

VakıfBank, üçüncülük mucadelesinde gösterdiği performansla taraftarlarını gururlandırdı ve gelecek şampiyonalarda daha iyi sonuçlar almak adına iddialarını sürdürüyor.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu üçüncülük maçında Numia Vero Volley ile VakıfBank takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu üçüncülük maçında Numia Vero Volley ile VakıfBank takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.