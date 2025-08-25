Günay Güvenç, Galatasaray kalesini kapattı: 8 lig maçında gol yok

Günay Güvenç, Galatasaray kalesinde güven veriyor

CAN ÖCAL - Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılıların kalesinde son dönemde dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Almanya doğumlu olan Günay futbola SSV Ulm'de başladı. SSV Ulm ve Stuttgart Kickers'ta ilk yıllarını geçiren Günay Güvenç, 2013 yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna dahil olarak Türkiye kariyerine adım attı.

Beşiktaş dışında Adanaspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formalarını giyen tecrübeli kaleci, 2023-2024 sezonunun başında da Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılmasının ardından eldivenleri devralan Günay, takımının kazandığı maçlarda önemli pay sahibi oldu.

İlk 3 maçta Muslera'yı aratmadı

Günay Güvenç, bu sezon kaleye geçtiği 3 Süper Lig maçında da gol yemedi. Muslera'nın ayrılığının ardından takımın bir numaralı kalecisi konumuna gelen 34 yaşındaki file bekçisi, ligin ilk 3 haftasındaki Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini korudu.

Ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet gördü

Günay, 2023-2024 sezonundan beri Galatasaray formasıyla çıktığı ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla 8 Süper Lig ve 9 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray, Günay'ın forma giydiği kupa maçlarında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alırken; 29 Şubat 2024'te oynanan çeyrek finalde Fatih Karagümrük ile sahasında 2-0 yenilerek tek mağlubiyeti gördü. Bu maç, Günay'ın tüm kulvarlarda Galatasaray'da ilk 11'de başlayıp sahadan mağlup ayrıldığı tek müsabaka oldu. Öte yandan takım, Günay'ın forma giydiği tüm Süper Lig maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki performansı dikkat çekiyor

Günay, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamında kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig maçına 3 Kasım 2023 tarihinde, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında çıktı. Söz konusu maçın 59. dakikasında sakatlanan Muslera'nın yerine oyuna giren Günay, son 31 dakikayı gol yemeden tamamladı. Ardından forma giydiği 7 lig maçında da kalesini gole kapamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yaşamadı

Günay Güvenç, geçen sezon forma giydiği UEFA Avrupa Ligi maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Avrupa'da sarı-kırmızılı formayla 4 karşılaşmaya çıkan tecrübeli kaleci, bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik gördü. Galatasaray, bu müsabakalarda PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 yenerken; AZ Alkmaar ve RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Genel tablo, Günay Güvenç'in Galatasaray kalesinde güven veren bir seçenek olduğunu ve takımın çeşitli kulvarlardaki başarısına katkı sağladığını gösteriyor.