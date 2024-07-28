Güney Kore, Paris 2024'te Okçulukta Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Göz Dolduran Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar takım mücadelesi sona erdi ve madalyalar sahiplerini buldu. Güney Kore, Çin ile yaptığı finalde 5-4'lük bir skorla zafer elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi

Les Invalides'te gerçekleştirilen bu heyecan dolu finalde, Suhyeon Nam, Sihyeon Lim ve Hunyoung Jeon adlı sporculardan oluşan Güney Kore takımı, Çin adına yarışan Xiaolei Yang, Jiaman Li ve Qixuan An karşısında üstünlük sağladı.

Madalyalar ve Takımlar

Bu organizasyondaki gümüş madalya Çin'e giderken, bronz madalyayı ise Meksika aldı. Meksika'nın Ana Vazquez, Alejandra Valencia ve Angela Ruiz takımının, Hollanda'dan Laura van der Winkel, Gaby Schloesser ve Quinty Roeffen ile yaptığı müsabakadan 6-2'lik bir skorla galip ayrıldı.

Güney Kore'nin Paralel Başarısı

Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana düzenlenen tüm oyunlarda zirvede yer alarak altın madalyaya adeta ambargo koydu. Ülke, bu süreçte katıldığı 10 olimpiyat organizasyonunda da bu başarıyı sürdürdü.