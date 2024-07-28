Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Kore, Paris 2024'te Okçulukta Altın Madalyayı Kazandı

Güney Kore, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar takım finalinde altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:59
Güney Kore, Paris 2024'te Okçulukta Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Göz Dolduran Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar takım mücadelesi sona erdi ve madalyalar sahiplerini buldu. Güney Kore, Çin ile yaptığı finalde 5-4'lük bir skorla zafer elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi

Les Invalides'te gerçekleştirilen bu heyecan dolu finalde, Suhyeon Nam, Sihyeon Lim ve Hunyoung Jeon adlı sporculardan oluşan Güney Kore takımı, Çin adına yarışan Xiaolei Yang, Jiaman Li ve Qixuan An karşısında üstünlük sağladı.

Madalyalar ve Takımlar

Bu organizasyondaki gümüş madalya Çin'e giderken, bronz madalyayı ise Meksika aldı. Meksika'nın Ana Vazquez, Alejandra Valencia ve Angela Ruiz takımının, Hollanda'dan Laura van der Winkel, Gaby Schloesser ve Quinty Roeffen ile yaptığı müsabakadan 6-2'lik bir skorla galip ayrıldı.

Güney Kore'nin Paralel Başarısı

Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana düzenlenen tüm oyunlarda zirvede yer alarak altın madalyaya adeta ambargo koydu. Ülke, bu süreçte katıldığı 10 olimpiyat organizasyonunda da bu başarıyı sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!