Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası İzmir'de Başladı

12. Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası İzmir'de

İzmir'in tarihi Bergama ilçesi, 12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu yılki etkinlik, 22 ülkeden toplam 730 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı.

Orta Mesafe Mücadelesi

Şampiyonanın ilk gününde, sporcular Kozak Yaylası'ndaki parkurda orta mesafe yarışında kıyasıya bir mücadele verdiler. Katılımcılar, zorlu doğal koşullarda en iyi performansı sergilemek için yarıştılar.

Farklı Etkinlikler

Bu organizasyon sadece Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası gibi önemli etkinlikleri de içinde barındırıyor. Bu durum, bütün sporculara ve izleyicilere geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor.

Açılış Töreni

Şampiyonanın açılış töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta, katılımcılar büyük bir heyecanla yarışların startını bekliyorlar. Organizasyon, 1 Eylül Pazar günü büyük bir finalle sona erecek.