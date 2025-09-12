Güray Vural, Antalyaspor'dan Iğdır FK'ye Transfer Oldu
Kulüp resmi açıklamasını paylaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, takım kaptanlarından Güray Vural'ın Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Takım kaptanlarımızdan Güray Vural, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübüne transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
Açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek, kariyerinin sonraki aşamasında başarılar dilendi.