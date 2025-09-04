Gürcistan 0-2 Türkiye: Milliler İlk Yarıyı Önde Tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
3. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek kaptığı topu Arda Güler'e verdi; Arda'nın ceza sahasına girip çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.
41. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu ayak içiyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
İlk yarı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.