Gürcistan 0-2 Türkiye: Milliler İlk Yarıyı Önde Tamamladı

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanında Mert Müldür (3') ve Kerem Aktürkoğlu (41') golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:53
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

3. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek kaptığı topu Arda Güler'e verdi; Arda'nın ceza sahasına girip çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu ayak içiyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

İlk yarı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

