Gürcistan'ın 24 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı: Kvaratskhelia PSG'de

Gürcistan'ın 24 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takım'ın 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu. Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadro açıklandı.

Listede, France Football dergisinin 1956'dan beri organize ettiği Ballon d'Or adayları arasında gösterilen ve Paris Saint-Germain forması giyen Khvicha Kvaratskhelia da yer aldı.

Aday Kadro

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha / Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olimpik Lyon)

Not: Kadroda yer alan oyuncu isimleri ve kulüp bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusundaki şekilde korunmuştur.