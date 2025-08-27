DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Gürcistan'ın 24 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı: Kvaratskhelia PSG'de

A Milli Takım'ın 4 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan'ın 24 kişilik aday kadrosu açıklandı; PSG'li Khvicha Kvaratskhelia listede yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:16
Gürcistan'ın 24 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı: Kvaratskhelia PSG'de

Gürcistan'ın 24 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takım'ın 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu. Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadro açıklandı.

Listede, France Football dergisinin 1956'dan beri organize ettiği Ballon d'Or adayları arasında gösterilen ve Paris Saint-Germain forması giyen Khvicha Kvaratskhelia da yer aldı.

Aday Kadro

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha / Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olimpik Lyon)

Not: Kadroda yer alan oyuncu isimleri ve kulüp bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusundaki şekilde korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Panathinaikos Maçına Hazır
2
EuroBasket 2025: Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 Farkla Yendi
3
Beşiktaş-Lausanne | Solskjaer: 'Rakibimizi domine etmek istiyoruz' - Konferans Ligi
4
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu
5
Fenerbahçe 0-0 Benfica: Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Yarı
6
Roma, Leon Bailey'i Aston Villa'dan 1 yıllığına kiraladı
7
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da: Türkiye 13 Sporcuyla Madalya Peşinde

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi