Güreş Camiası İftarda Buluştu, Olimpiyat Hedefleri Büyüledi

Güreş camiası Ankara'da bir araya gelirken, Los Angeles 2028 hedefleri vurgulandı. Hamza Yerlikaya başarılı bir birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:08
Güreş Camiası İftarda Buluştu, Olimpiyat Hedefleri Büyüledi

Güreş Camiası İftarda Birleşti

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve çeşitli milletvekilleri katılım gösterdi.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın Mesajları

İftarda konuşan Yerlikaya, spor federasyonları seçimlerinin tamamlandığını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. “Malum federasyon seçimlerimiz bitti. Artık bu dönemden sonra gönül bağı kurmak lazım. Kavgaları, husumeti bir tarafa bırakalım,” dedi.

Yerlikaya, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın takımının şampiyonluğuna dikkat çekerek, “Bu başarı, birbirimize ne kadar çok sarılırsak elde edeceğimizin bir göstergesi,” dedi. Ayrıca, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda bol altın madalya kazanma arzumuzu dile getirdi.

Yeni Tesis Projeleriyle İlgili Gelişmeler

Yerlikaya, Elmadağ ve Sarıyer'deki tesislerin yenilendiğini aktararak, “Federasyonumuzun yönetebileceği bir tesisi yok,” ifadelerini kullandı. Projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Osman Aşkın Bak ve Süleyman Şahin'i örnek göstererek, birlikte yeni tesis kurma çağrısında bulundu.

Taha Akgül: Birlik ve Yeni Başarılar

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, katılımcılara teşekkür ederek, “Amacımız camiamızın birliği, beraberliği için burada bulunmak,” dedi. Akgül, yeni başarılara ulaşmak için zaman gerektiğinin altını çizdi.

Ödüller ve Teşvikler

Konuşmaların ardından ödül ve plaket takdimi yapıldı. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara, sponsor desteğiyle özel ödüller verildi. Bu önemli etkinlik, güreş camiasının geleceğine dair umutları artırdı.

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen iftarda bir...

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen iftarda bir...

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

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