Güzelbahçe FSK, İmren Alaçatıspor'u 2-0 Mağlup Etti — Süper Amatör Lig

Güzelbahçe FSK, İmren Alaçatıspor'u 2-0 Mağlup Etti

Maç Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Güzelbahçe FSK, deplasman ekibi İmren Alaçatıspor'u 2-0 mağlup etti.

Müsabaka ev sahibinin hızlı başlangıcıyla şekillendi. Maçın 2. dakikasında Eren Oktay ile öne geçen Güzelbahçe FSK, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 75. dakikada Recep Başaran'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma başka gol olmayınca 2-0 sonuçlandı.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, ligde 14 puanla 5. sırada yer aldı. Aynı grupta mücadele eden Çeşme Belediyespor haftayı BAY geçirirken, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Öte yandan İmren Alaçatıspor, 28 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşmada rakibi Gümüldürspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak. Çeşme Belediyespor ise aynı hafta kendi sahasında Yelkispor'u konuk edecek.

