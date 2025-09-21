Hakan Bilal Kutlualp: Saran Göreve Gelirse Futbol AŞ Başkan Vekilliğini Kabul Ederim

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim: Kutlualp'ten birlik çağrısı

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu sonrası açıklama yapan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'ın göreve gelmesi durumunda kendisine teklif edilecek Futbol AŞ başkan vekilliği görevini kabul edeceğini söyledi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından basın mensuplarına konuşan Kutlualp, seçimin Fenerbahçe için olumlu geçtiğini ve kaybedenin üzülmemesi gerektiğini vurguladı.

"Ben Fenerbahçe’de kasiyer olmayı bile kabul ederim. Ne uygun görülürse o görevde olurum."

Kutlualp, başkanlığa aday olduğunu ancak daha sonra Sadettin Saran lehine çekildiğini hatırlatarak, kulübün seçimin ardından yoluna kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Seçimin ardından camianın tek yumruk olması gerektiğini söyledi ve en büyük görevin kongre üyelerinde olduğunu ifade etti.

"Benim derdim Fenerbahçe"

Kulübün sezonu şampiyon tamamlaması gerektiğini yineleyen Kutlualp, şunları kaydetti: "Şampiyon olamazsak aradaki fark katlanarak artmaya başlar. O yüzden seçim talebinde bulunduk. Bu camia bu kadar uzun süre kupasız kalmaya katlanamaz. Benim derdim Fenerbahçe."

Kongre üyelerinin tercihlerinin dışarıdan tahmin edilemeyeceğini söyleyen Kutlualp, anketlere inanmadığını ve en doğru anketin seçim sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca kongre üyelerine son ana kadar baskı yapmadıklarını, üyelerin seçim sonuçlarına saygı göstereceklerini vurguladı.

Son olarak Kutlualp, "Eğer Sadettin Saran seçilirse, ilk iş olarak kulübün içindeki tam Galatasaraylıları göndersin."