Hakan Bilal Kutlualp: Saran Göreve Gelirse Futbol AŞ Başkan Vekilliğini Kabul Ederim

Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda Sadettin Saran göreve gelirse Futbol AŞ başkan vekilliğini kabul edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:53
Hakan Bilal Kutlualp: Saran Göreve Gelirse Futbol AŞ Başkan Vekilliğini Kabul Ederim

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim: Kutlualp'ten birlik çağrısı

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu sonrası açıklama yapan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'ın göreve gelmesi durumunda kendisine teklif edilecek Futbol AŞ başkan vekilliği görevini kabul edeceğini söyledi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından basın mensuplarına konuşan Kutlualp, seçimin Fenerbahçe için olumlu geçtiğini ve kaybedenin üzülmemesi gerektiğini vurguladı.

"Ben Fenerbahçe’de kasiyer olmayı bile kabul ederim. Ne uygun görülürse o görevde olurum."

Kutlualp, başkanlığa aday olduğunu ancak daha sonra Sadettin Saran lehine çekildiğini hatırlatarak, kulübün seçimin ardından yoluna kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Seçimin ardından camianın tek yumruk olması gerektiğini söyledi ve en büyük görevin kongre üyelerinde olduğunu ifade etti.

"Benim derdim Fenerbahçe"

Kulübün sezonu şampiyon tamamlaması gerektiğini yineleyen Kutlualp, şunları kaydetti: "Şampiyon olamazsak aradaki fark katlanarak artmaya başlar. O yüzden seçim talebinde bulunduk. Bu camia bu kadar uzun süre kupasız kalmaya katlanamaz. Benim derdim Fenerbahçe."

Kongre üyelerinin tercihlerinin dışarıdan tahmin edilemeyeceğini söyleyen Kutlualp, anketlere inanmadığını ve en doğru anketin seçim sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca kongre üyelerine son ana kadar baskı yapmadıklarını, üyelerin seçim sonuçlarına saygı göstereceklerini vurguladı.

Son olarak Kutlualp, "Eğer Sadettin Saran seçilirse, ilk iş olarak kulübün içindeki tam Galatasaraylıları göndersin."

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu
2
Joao Pereira: "İkinci yarıda maçı kazanmayı hak ettik" — Başakşehir 1-1 Alanyaspor
3
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı: İlk Hafta Sonuçları
4
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
5
Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Yüksekovaspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
7
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-1 Corendon Alanyaspor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü