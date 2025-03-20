Hakan Çalhanoğlu: A Ligi'ne Yükselmek İçin Hedefimiz Belli

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası A Ligi hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:48
Hakan Çalhanoğlu: A Ligi'ne Yükselmek İçin Hedefimiz Belli

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Açıklamaları

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan’a karşı aldıkları 3-1'lik galibiyetle A Ligi'ne yükselme hedeflerine odaklandıklarını belirtti. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür etti ve İstanbul'da oynamanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Taraftarlara Teşekkür

“Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız için çok mutluyuz. Bizi buraya geldiler, desteklediler. Biz de onlara bu galibiyeti hediye ettik,” diyen Hakan Çalhanoğlu, bu galibiyetin ardından bir sonraki maç için de hazırlık yapmaları gerektiğini vurgulayarak, “72 saat dinlenmek için az bir süre. Önümüzdeki maç çok önemli.” şeklinde konuştu.

Arda Güler Hakkındaki Düşünceleri

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in transfer dedikodularına değinen kapitan, “Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum,” şeklinde yanıt verdi.

Takım Ruhunu Güçlü Kılıyorlar

Tecrübeli futbolcular ile genç oyuncular arasındaki ilişkiye de dikkat çeken Çalhanoğlu, “Ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacaklar,” diyerek ilk maçına çıkan Deniz ve müthiş bir performans sergileyen Oğuz Aydın'ı da tebrik etti.

Öncelikli Hedef: A Ligi

Çalhanoğlu, A Ligi'ne yükselmeyi öncelikli hedefleri olarak belirterek, “Tabii ki Dünya Kupası ama şu anki maçlar bizim için daha önemli. Çünkü A Ligi'ne çıkmak istiyoruz,” dedi.

Kamp Ortamı ve Takım Arkadaşlığı

Millî takım kampındaki arkadaşlık ortamından söz eden Hakan Çalhanoğlu, “Kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta biz de insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz,” diyerek düşüncelerini tamamladı.

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