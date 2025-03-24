Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın En Golcüleri Arasında 4. Sırada

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla attığı 21 golle en çok gol atan oyuncular arasında 4. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:30
Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın En Golcüleri Arasında 4. Sırada

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formaya olan katkısını bir kez daha gösterdi. Çalhanoğlu, Macaristan ile oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında attığı penaltı golü ile A Milli Takım tarihinin en çok gol atan oyuncuları listesinde 4. sıraya yükseldi.

2013 yılında Fatih Terim yönetiminde milli formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugüne kadar 97 maçta 21 gol atmayı başardı. Bu performansıyla Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun ile eşitlenerek listenin 4. basamağına yerleşti.

Tarihte en çok gol atan oyuncular listesinde ilk sırada Hakan Şükür 51 gol ile yer alırken, Burak Yılmaz 31 golle ikinci, Tuncay Şanlı ise 22 gol ile üçüncü sırada bulunuyor.

Futbol kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de devam eden Hakan Çalhanoğlu’nun, milli formayı giydiği organizasyonlardaki gol ve asist istatistikleri ise dikkat çekici:

  • Dostluk maçları: 26 maç, 7 gol, 4 asist
  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 23 maç, 2 gol, 2 asist
  • Avrupa Şampiyonası: 9 maç, 1 gol
  • Dünya Kupası Elemeleri: 19 maç, 5 gol, 6 asist
  • UEFA Uluslar Ligi: 20 maç, 6 gol, 2 asist

Toplamda ise Çalhanoğlu, milli forma ile 97 maça çıkarken, 21 gol atıp, 15 asist yaptı.

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