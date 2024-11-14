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Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde Aday

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Hakan, Arda ve Kenan, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:22
Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde Aday

Türk Oyuncular 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde Aday

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" kategorilerinde aday gösterilirken, Arda Güler ve Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" ödülü için yarışıyor.

TFF Açıklama Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter takımında forma giymekte. Güler ve Yıldız ise sırasıyla Real Madrid ve Juventus takımlarında oynamaktadır.

Ödül Töreni 27 Aralık'ta Dubai'de

2024 Küresel Futbol Ödülleri, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oy verme süreci ise 14 Aralık tarihinde sona erecek.

Oylama Nasıl Yapılacak?

Ödüller için oy vermek isteyenler, https://vote.globesoccer.com/ adresi üzerinden oy kullanma imkanına sahip olacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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