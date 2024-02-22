Hakan Çalhanoğlu çıldırdı! En iyisi benim diyerek açıkladı

İtalya Serie A şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Inter'in şüphesiz en gözde kişisi Hakan Çalhanoğlu. Milli yıldız, verdiği özel röportajda Avrupa futbolunda yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK İFADELER

Futbol kariyerini Serie A devlerinden Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi oyun kurucusu olduğunu söyledi. DAZN'a verdiği röportajda "Rodri, Toni Kroos, Joshua Kimmich ve Enzo Fernandez peşimden geliyor." diyen 30 yaşındaki futbolcu, kendine inandığının altını çizdi. Çalhanoğlu:





"Kimseden korkmuyo ve de çekinmiyorum. Benim attığım golleri kimse atamaz. Bir metre uzaktan değil, zor goller atıyorum. Topu sürekli geriye doğru oynamayı sevmiyorum. Dikey gitmeyi ve hızlı oynamayı seviyorum.”