Hakan Demir'den Alperen Şengün'e Övgü: 'All-Star Olması Gurur Verici'

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir'den Alperen Şengün'e Övgü

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, eski öğrencisi Alperen Şengün'ün NBA'de All-Star'a seçilmesini büyük bir gurur kaynağı olarak tanımladı. 56 yaşındaki deneyimli başantrenör, Türkiye'de daha önce birçok takımda görev yaptı ve şu anda Katar Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

Alperen'in Başarısı Türkiye İçin Önemli

Demir, Alperen'in başarısının Türk basketbolu için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve, "Alperen'in NBA'de All-Star'a seçilmiş olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Zaten Türkiye'de birlikte çalıştığımız dönemde onun gelişiminin böyle olacağını tahmin edebiliyorduk" diye belirtti.

Milli Takıma Yansımasını Bekliyor

Demir, Alperen’in NBA'deki performansının milli takıma da yansıyacağına inandığını ifade etti. "Türk milleti adına Mehmet Okur'dan sonra Alperen'in de All-Star olması çok önemli. İnşallah bu başarısı milli takıma da yansıyacak" dedi.

Ergin Ataman'a Övgü

Demir, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılımı hakkında da yorum yaptı. "Ergin Ataman hoca şu anda Avrupa'nın en iyi koçu. Dolayısıyla ben mutlaka milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Katar'ın Hedefleri

Katar takımı ile Asya Kupası için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Demir, grubu ikinci sırada bitirip Asya Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini aktardı. "Burada göreve başladığımda Katar Milli Basketbol Takımı'nın Asya Kupası elemelerinde galibiyeti yoktu..." diye devam etti.

Spora Yatırımlar Devam Ediyor

Son yıllarda Katar'daki spor yatırımlarını da değerlendiren Demir, Doha'nın dünyanın önemli spor merkezlerinden biri olduğunu belirtti. "Basketbol 2027 Dünya Kupası ve 2030 Asya Olimpiyatları burada düzenlenecek" dedi.

Türk Antrenörlüğünde İlerleme

Demir, Türk antrenörlerin Avrupa'daki geçmişteki zorluklarına dikkat çekerek, "Son zamanlarda özellikle Ergin hoca öncülüğünde Türk antrenörlüğünün iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi. Ayrıca, Asya'da Türk basketbolunun daha fazla temsil edilmesi için mücadele verdiğini belirtti.