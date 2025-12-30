Necip Uysal: 'Kariyerime Bu Forma Altında Nokta Koyacağım'

Beşiktaş'ta 22 yıllık emek ve duygusal veda mesajı

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, sezon sonuna kadar antrenmanlara devam edeceğini belirterek sosyal medyadan duygularını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda her şartta "kariyerime bu forma altında nokta koyacağım" dedi.

Uysal açıklamasında, "Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu." ifadelerini kullanarak Beşiktaş sevgisini ve kulübe olan bağlılığını vurguladı. Kaptan olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti ve 22 yılda her zaman camiaya yakışır davranmaya çalıştığını söyledi.

Sözlerine, "Ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm. 22 yıl boyunca bir gün bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun hep 'Önce Beşiktaş' dedim." şeklinde devam eden Uysal, farklı bir arma taşımadığını ve taşımayacağını vurguladı.

Uysal ayrıca, futbola ve 22 yıllık emeğine duyduğu saygı nedeniyle sezon sonuna kadar kulübün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarına devam edeceğini belirtti ve "Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım" sözünü yineledi.

"Hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım"

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'tan bir talebi olmadığını belirterek, yapılan görüşmelerde sadece "Kadro dışı olduğum" bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Uysal, konu iletildiğinde kişisel planlamasını yapabilmek ve sezon sonunda bu formayla veda edebilmek için anlayış istediğini, ancak olumsuz karşılandığını ifade etti.

Uysal, "Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım." diyerek, konuşacak bir kişi bulamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mesajını destek ve eleştiriler için gerçekler ışığında yapılması çağrısıyla sonlandıran Uysal, taraftarlara ve emeği geçen isimlere teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi. Duygusal kapanışında, "Ben, Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım. Ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin." ifadelerini kullandı ve "Sonu böyle olsun istemezdim." diye ekledi.

