DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Necip Uysal: 'Kariyerime Bu Forma Altında Nokta Koyacağım'

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, sezon sonuna kadar antrenmanlara devam edeceğini ve sezon sonunda bu forma altında kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:37
Necip Uysal: 'Kariyerime Bu Forma Altında Nokta Koyacağım'

Necip Uysal: 'Kariyerime Bu Forma Altında Nokta Koyacağım'

Beşiktaş'ta 22 yıllık emek ve duygusal veda mesajı

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, sezon sonuna kadar antrenmanlara devam edeceğini belirterek sosyal medyadan duygularını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda her şartta "kariyerime bu forma altında nokta koyacağım" dedi.

Uysal açıklamasında, "Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu." ifadelerini kullanarak Beşiktaş sevgisini ve kulübe olan bağlılığını vurguladı. Kaptan olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti ve 22 yılda her zaman camiaya yakışır davranmaya çalıştığını söyledi.

Sözlerine, "Ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm. 22 yıl boyunca bir gün bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun hep 'Önce Beşiktaş' dedim." şeklinde devam eden Uysal, farklı bir arma taşımadığını ve taşımayacağını vurguladı.

Uysal ayrıca, futbola ve 22 yıllık emeğine duyduğu saygı nedeniyle sezon sonuna kadar kulübün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarına devam edeceğini belirtti ve "Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım" sözünü yineledi.

"Hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım"

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'tan bir talebi olmadığını belirterek, yapılan görüşmelerde sadece "Kadro dışı olduğum" bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Uysal, konu iletildiğinde kişisel planlamasını yapabilmek ve sezon sonunda bu formayla veda edebilmek için anlayış istediğini, ancak olumsuz karşılandığını ifade etti.

Uysal, "Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım." diyerek, konuşacak bir kişi bulamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mesajını destek ve eleştiriler için gerçekler ışığında yapılması çağrısıyla sonlandıran Uysal, taraftarlara ve emeği geçen isimlere teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi. Duygusal kapanışında, "Ben, Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım. Ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin." ifadelerini kullandı ve "Sonu böyle olsun istemezdim." diye ekledi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU NECİP UYSAL, SEZON SONUNA KADAR ANTRENMANLARA DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTEREK...

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU NECİP UYSAL, SEZON SONUNA KADAR ANTRENMANLARA DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTEREK, "SEZON SONUNDA DA ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN, KARİYERİME BU FORMA ALTINDA NOKTA KOYACAĞIM" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Yakup Sekizkök ile Yollarını Ayırdı
2
Kağıtspor 2025'te 317 Madalya ile Gururlandırdı — Tahir Büyükakın Kutladı
3
Aliağa FK, Gökhan Karadeniz'i Transfer Hedefi
4
Necip Uysal: 'Kariyerime Bu Forma Altında Nokta Koyacağım'
5
Adem Yeşilyurt Milli Takıma Davet Edildi — Karşıyaka'nın 18 Yaşındaki Kanadı
6
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun Sağlık Sponsoru Oldu
7
Erzurum GSİM 2026’ya Zirvede Giriyor — Sporda ve Gençlik Hizmetlerinde Birinci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları