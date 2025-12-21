Hidayet Türkoğlu FIBA Hall of Fame 2026 Listesinde Onurlandırıldı

Türk basketbolunun önde gelen ismi Berlin'de onur törenine katılacak

FIBA, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu FIBA Hall of Fame'in 2026 yılı listesinde onurlandırdı.

FIBA Hall of Fame, basketbola uzun yıllar sahada, özellikle milli takım düzeyinde sunduğu katkılarla iz bırakan ve uluslararası basketbol kültürüne değer katan isimleri onurlandıran prestijli bir yapı olarak kabul ediliyor. Hidayet Türkoğlu da bu prestijli listeye sporculuk kariyeri ve milli takım kimliği temel alınarak dahil edilerek Türk basketbol tarihinde önemli bir ilke imza attı.

Türkoğlu'nun listede yer alması, daha önce yöneticilik katkılarıyla 2007'de onurlandırılan Turgut Atakol'un ardından Türk basketbolunun FIBA nezdindeki farklı boyutlarda tescillenmesinin yeni bir örneğini oluşturuyor. Türkoğlu, Ay-Yıldızlı forma ile sergilediği istikrar, liderlik ve bıraktığı mirasla FIBA tarafından tescillendi.

Türkoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünya basketboluna iz bırakmış, farklı ülkelerden ve jenerasyonlardan değerli isimlerle birlikte FIBA Hall of Fame listesinde yer almak, benim için büyük bir gurur ve onurdur. Ay-Yıldızlı formayla çıktığım her maçta, bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla sahadaydım. Bu yolculuk; sahada birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarımın, beni her zaman ayakta tutan ailemin ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türk milletinin ortak emeğinin bir sonucudur. Basketbolu evrensel bir değer olarak büyüten, bu mirası gelecek nesillere taşıyan FIBA’ya, dünya basketboluna verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Ay-Yıldızlı bayrağımızı böylesine seçkin bir platformda temsil etmek, tarif edilemez bir gururdur"

Milli Takım formasıyla 1994-2014 yılları arasında 309 kez sahaya çıkan ve 3 bin 475 sayı kaydeden Hidayet Türkoğlu, uzun yıllar A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kaptanlığını üstlenerek Türk basketbolunun en önemli lider figürlerinden biri oldu. Türkoğlu; 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadroların parçası olarak önemli başarılara imza attı.

NBA kariyerinde de öne çıkan Türkoğlu, NBA’de ilk 5’de maça çıkan ilk Türk ve 10 bin sayı barajını geçen tek Türk oyuncu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 997 maçla NBA’de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu unvanını elinde tutan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla 2008'de en iyi gelişme gösteren oyuncu (MIP) seçildi ve 2009 NBA finaline çıktı; Magic’te yakaladığı istatistiklerle kulüp tarihinde unutulmaz bir miras bıraktı.

Hidayet Türkoğlu, 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek resmi organizasyonla beraber Hall of Fame üyesi olarak Berlin'de onurlandırılacak.

