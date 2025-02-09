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Hakkari'de Kadın Antrenörden Erkek Hokey Takımına 1. Lig Hedefi!

Fatmagül Akyol’un önderliğindeki Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı, 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:39
Hakkari'de Kadın Antrenörden Erkek Hokey Takımına 1. Lig Hedefi!

Kahramanmaraşlı Antrenör, Hakkari'de Hokey Takımı Kurdu

Kahramanmaraşlı antrenör Fatmagül Akyol, Hakkari'de kurduğu Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı ile başarı yolunda ilerliyor. Takım, Erkekler Salon 2. Lig Play-Off müsabakalarında gösterdiği performansla 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

İki Yılda 55 Sporcuyla Büyüdüler

Akyol, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde iki yıl önce açılan kursun öğrencilerinden oluşan 20 kişilik takımı kurarak, gençleri müsabakalara hazırlıyor. Bu çabalar sayesinde sporcu sayısı zamanla 55'e çıktı. Takım, okullar arası spor etkinlikleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yer alarak, önemli tecrübeler elde etti.

Hedef 1. Lig ve Süper Lig

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig play-off etabı öncesinde hazırlıklarını sürdüren sporcular, bu yıl 1. Lig'e yükselmek ve sonrasında Süper Lig'e çıkmak için kararlılar. Sporcular, Akyol'un liderliğinde Spor Lisesi salonunda çalışmalarına devam ediyor.

Bu Yolda Çocuklara Değer Aşılamak

Akyol, branşın Hakkari'de yaygınlaşması için genç yeteneklere ulaşma kararı aldığını belirterek, "Hokey malzemeleri çok pahalı. Valimiz Ali Çelik'in desteği ile bu sorunu aştık. Geçen yıl play-off'da şansımız yaver gitmedi ama bu yıl hedefimiz daha büyük," dedi.

Destek ve İhtiyaçlar

Antrenör Akyol, hem kız hem de erkek takımlarının açık alan ve salonda oynadığını belirterek, "Amacımız 1. Lig'e çıkmak ve oradan da Süper Lig'e ulaşmak," dedi. Takımdaki oyuncular, diğer spor branşlarına göre ulusal takıma seçilmenin daha kolay olduğunu vurguluyor.

Genç Yeteneklerden Milli Sporcu Olma Hedefi

13 yaşındaki Emre Özdemir, Akyol'un okula gelerek seçmeler yaptığını ve bu sayede hokeyle tanıştığını belirtti. "Amacım milli sporcu olmak," diyen Özdemir, antrenmanların kendisi için çok keyifli geçtiğini dile getirdi. 14 yaşındaki İsmail Kara da kendini geliştirip milli sporcu olmayı hedefliyor.

Hakkari’yi En İyi Şekilde Temsil Etmek İçin Çalışıyoruz

Takımda yer alan polis memuru Ekrem Turgan, Hakkari’yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve ailelerin kendilerine tam destek sağladığını ifade etti.

Kahramanmaraşlı antrenör Fatmagül Akyol'un Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurduğu...

Kahramanmaraşlı antrenör Fatmagül Akyol'un Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurduğu Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı, Erkekler Salon 2. Lig Play-Off müsabakalarında başarılı olarak 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraşlı antrenör Fatmagül Akyol'un Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurduğu...

Kahramanmaraşlı antrenör Fatmagül Akyol'un Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurduğu Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı, Erkekler Salon 2. Lig Play-Off müsabakalarında başarılı olarak 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

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