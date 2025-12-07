Hakkarigücü 0-1 Yüksekova SK — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Maç sonucu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, evinde konuk ettiği Yüksekova SK'ya 1-0 mağlup oldu.

Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşma, Aşağı Merzan Mahallesi’ndeki Şehir Stadında gerçekleşti ve müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Vali Ali Çelik tribünden izledi

Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı ile Yüksekova Spor arasında oynanan müsabakayı tribünden izleyerek sporculara destek verdi. Vali Ali Çelik, maçın sonunda her iki takımın sporcularını sahadaki centilmenlikleri ve mücadele ruhları için tebrik etti.

Vali Çelik, Yüksekova SK'a elde ettikleri galibiyetten dolayı başarı dileklerini ileterek, kadın futbolunun Hakkâri’de yükselen bir değer olduğunu ve sporcuların gösterdiği azmin kent sporuna önemli katkı sunduğunu vurguladı.

"Kadın sporcularımızın sahadaki güçlü duruşu ve elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum"

