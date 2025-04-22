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Hakkarili Kuraşçılardan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Avrupa Kuraş Şampiyonu kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, dünya şampiyonluğuna odaklandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:34
Hakkarili Kuraşçılardan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Batum'da gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Hakkari'nin gururu haline gelen Rojda ve Şinasi Kanat, yeni hedeflerini dünya şampiyonluğu olarak belirlediler.

16 yaşındaki kuzenler, Hakkari'de judo ve kuraş antrenmanlarıyla kendilerini geliştirerek başarılı sonuçlar elde ettiler. Milli takım formasıyla 11-14 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan şampiyonaya katılan Kanat kardeşler, ulusal ve uluslararası müsabakalarda sergiledikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekti.

Rojda Kanat, 57 kilo kategorisinde elde ettiği altın madalya ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Kuraşta Avrupa birinciliği ve dünya üçüncülüğü, judoda ise Balkan ikinciliğine sahip olan Rojda, Batum'da rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kuzeni Şinasi Kanat da uluslararası alanda katıldığı ilk şampiyonada 46 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcular, dünya şampiyonası için çalışmalarına devam ediyor.

Şinasi Kanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başarılarımızla diğer sporculara örnek oluyoruz," diyerek, katıldıkları Avrupa Şampiyonası’ndan aldıkları altın madalyaların kendilerine motive ettiğini belirtti. Ayrıca, dünya şampiyonasında da zafer hedeflediklerini ifade etti.

Rojda Kanat, ikinci kez Avrupa şampiyonu olmanın verdiği mutluluğu yaşarken, azimle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Rojda ve Şinasi’nin antrenörü Kübra Bayram, bu başarıların sporcuların hevesini artırdığını söylerken, "Hedefimiz Hakkari'den olimpiyata sporcu göndermek. Bu başarılarla çocukların öz güveni artıyor," diye belirtti.

Kübra Bayram, sporcularının azim ve kararlılıkla yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve altyapıdaki çocukların bu örneklerden ilham alarak spora yöneldiğini dile getirdi.

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakkarili kuraşçı...

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakkarili kuraşçı kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, yeni hedef olarak dünya şampiyonluğunu belirledi. Kuzenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakkarili kuraşçı...

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakkarili kuraşçı kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, yeni hedef olarak dünya şampiyonluğunu belirledi. Kuzenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

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