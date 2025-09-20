Halil Kaan Köroğlu Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, yarın Şanghay'da başlayacak Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:10
Şanghay'da 56 ülke ve yaklaşık 900 sporcu madalya için yarışacak

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, yarın Çin'de başlayacak Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 56 ülkeden yaklaşık 900 sporcu, madalya için kürek çekecek.

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışacak.

Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

