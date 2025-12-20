Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek merak edilen soruları yanıtladı.

Şampiyonluk, disiplin ve erken yönlendirme

Halter tarihinde önemli bir yere sahip olan, 3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu ve 10 kez Avrupa şampiyonu olan, 20’den fazla dünya rekoru kıran ve 'Dinamo' lakaplı Halil Mutlu, öğrencilerle kariyerinin dönüm noktalarını paylaştı.

Mutlu, spor hayatına nasıl başladığını, karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlattı. Küçük yaşlarda spora yönelmenin önemine vurgu yapan sporcu, düzenli çalışmanın ve hedef koymanın başarıdaki rolüne dikkat çekti.

Öğrencilerin soruları ve samimi anlar

Buluşmada öğrencilerden gelen ’Şampiyon olmak zor muydu, günde kaç saat çalışıyordunuz ve spor yaparken dersler nasıl yürütülmeli?’ gibi sorular tek tek yanıtlandı. Mutlu, eğitim ile sporun birlikte yürütülebileceğini ve hedefe ulaşmak için disiplin gerektiğini belirtti.

Etkinliğin sonunda eski milli halterci, öğrencilere spor yapmayı sevmeleri ve hayallerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu; öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gençlerle beraber olmak, onlarla enerjinizi paylaşmak çok güzeldi. Çocuklarımıza bir şeyler vermek istiyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık. Bir şeyi ne kadar istiyorlarsa, o kadar zaman ayırmaları gerektiğini söyledik. Hepsinin hayalleri var"

Düzenlenen etkinliğe eski milli halterci Halil Mutlu'nun yanı sıra Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da katılım sağladı.

OLİMPİYAT, DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU ESKİ MİLLİ HALTERCİ HALİL MUTLU, GAZİ OSMAN PAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİKLERİ SORULARI YANITLADI.