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Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası Yarı Final Maçını Yönetecek

Hakem Halil Umut Meler, 31 Aralık'ta Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı finali yönetecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:27
Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası Yarı Final Maçını Yönetecek

Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nın Yarı Finalini Yönetecek

Körfez Ulusları Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan ile Umman arasında 31 Aralık Salı günü oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetmeye hazırlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, müsabaka Kuveyt'teki Ardiya bölgesinde bulunan Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadı'nda gerçekleştirilecek. Hakem Meler'in yardımcılığını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal olacak. Bu önemli karşılaşma, iki takım arasındaki kıyasıya mücadeleyi seven futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacaktır.

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