Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hakemlik Yapacak

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında görev alacağını duyurdu. Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında yapılacak olan karşılaşmayı yönetecek.

Müsabaka Bilgileri

Bu kritik mücadele, İsviçre’nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda gerçekleştirilecek ve TSİ 23.00'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcı hakemlik görevini ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Arda Kardeşler görev alacak.